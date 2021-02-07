Арестованный экс-схимонах Сергий даст показания

https://static.news.ru/photo/4ad9b98a-69c3-11eb-a30a-96000091f725_660.jpg Экс-схимонах Сергий Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Адвокат экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Светлана Герасимова рассказал, что её подзащитный готов дать исчерпывающие показания по всем обвинениям, которые ему предъявлены. Единственное, чего он хочет — это полного решения церковного суда об отлучении его от церкви, чтобы сформулировать свою позицию.

Он не отказывался, в протоколах это отражено, мы готовы давать показания, но на данный момент до сих пор на адвокатский запрос не предоставлено решение церковного суда [об отлучении от церкви], которое является основой для обвинений, — сообщила она ТАСС.

Обвинение требует осудить Сергия по трём статьям Уголовного кодекса РФ, включая «самоуправство» и статью 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

По словам Герасимовой, решение церковного суда в данной ситуации является основой обвинения священнослужителя в незаконных действиях. Соответственно, Романов будет молчать, пока не получит нужные документы для формирования своей позиции.

Решение Басманного суда Москвы адвокат обжалует, потому что считает незаконными действия следователя, который задержал бывшего схимонаха.

Ранее NEWS.ru писал, что проповеди опального схимонаха были удалены с YouTube-канала его помощника Всеволода Могучева, который делился ими с прихожанами. Сейчас там нет больше ни одного видео.