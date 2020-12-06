Арестованный блогер Reeflay пройдёт психиатрическую экспертизу

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Дело арестованного блогера Стаса Решетникова, более известного под ником Reeflay, может пополниться новыми эпизодами. В рамках текущего производства следствие назначило проведение по делу психиатрической экспертизы, на которую стримера отправят в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Блогера, устроившего стрим с мёртвой подругой — Валентиной Григорьевой, обвинили в её гибели. Гражданину вменили часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».

На допросе юноша рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Как сообщил источник, в скором времени Решетников отправится на психиатрическую экспертизу. У блогера уже изъяли документы и различные сведения из накопителей. Эти данные могут иметь значение для следствия. В рамках дела уже назначена доследственная проверка.

Следствие поставит перед судмедэкспертами различные вопросы, включая информацию о психическом состоянии обвиняемого, в частности в момент совершения им преступления. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, мотив содеянного, а также проведут по делу ещё ряд экспертных исследований, — передаёт ТАСС сообщение от источника.

Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме рассматривают возможность ужесточения законов после гибели девушки во время стрима блогера Reeflay, заявил председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.