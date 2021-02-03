Арестованному Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение

https://static.news.ru/photo/1a46c56c-660b-11eb-800b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему губернатору Хабаровского края, который сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», предъявили окончательное обвинение. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили представители Следственного комитета РФ.

Фургал был задержан летом прошлого года по подозрению в организации заказного убийства. По версии следствия, глава региона причастен к деятельности преступной группировки, организовавшей в начале 2000-х убийства двух бизнесменов.

Как отметила Петренко, бывшему губернатору Хабаровского края предъявили окончательное обвинение. Также она перечислила, совершение каких правонарушений политику инкриминируют.

Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом»; «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление»; «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой», — цитирует Петренко РИА Новости.

Как ране передавал NEWS.ru, силовик из отдела полиции № 6 по Хабаровску написал в рапорте о доставлении задержанного, что оппозиционер Алексей Навальный и экс-губернатор региона Сергей Фургал являются политическими заключёнными.

В документе указано, что гражданин являлся участником несогласованного мероприятия «поддержки политических заключённых Фургала С. И. и Навального А. А.».