Арестованного экс-замглавы ФСИН госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/87fa2d94-652d-11eb-a5ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего заместителя главы ФСИН Валерия Максименко, арестованного по делу о превышении должностных полномочий, госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина». У мужчины диагностировали заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом журналистам рассказала его адвокат Кадрия Хазина.

Ранее Максименко не смог даже в формате видеосвязи поучаствовать в заседании Мосгорсуда, которое должно было состояться 25 января. Инстанция планировала рассмотреть жалобу на арест бывшего замглавы ФСИН. Однако заседание не состоялось. Жалобу сняли с рассмотрения.

По словам адвоката, сейчас Максименко находится в больнице СИЗО «Матросская тишина». У него диагностировали заражение коронавирусом.

С 23 января у меня нет с ним связи. Со слов родственников, у него поражено 60% лёгких, — цитирует Хазину ТАСС.

Максименко задержали 26 ноября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 285 УК). По версии следствия, в 2018 году он незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт зданий по программе «Развитие уголовно-исполнительной системы».

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр Александр Збруев помещён в больницу с пневмонией и температурой. Об этом сообщает ряд СМИ.

Артисту якобы сделали компьютерную томографию, информация о действительном состоянии актёра неизвестна. Позже стало известно, что артист действительно обращался в больницу в связи с простудой, но госпитализирован не был.