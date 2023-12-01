Арестованная Битмама выдвинула встречные обвинения Baza: арестованная предпринимательница Федякина обвинила потерпевшего в клевете

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Валерия Федякина

Арестованная за мошенничество предпринимательница Валерия Федякина, более известная в сфере криптовалют как Битмама, подала два встречных заявления на потерпевшего по своему делу, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, Федякина сама обвинила в мошенничестве и клевете бизнесмена Гагика Гулакяна, по заявлению которого она была задержана 15 сентября.

По данным Baza, Битмама в своих встречных заявлениях указала, что весной познакомилась с Гулакяном и еще одним бизнесменом Степаняном. Сначала они попросили ее о переводе денег из ОАЭ в Россию, но затем сотрудничество расширилось, средства перетекали в обе стороны.

Как указала Федякина, к осени у Гулакяна начались проблемы с деньгами, он перестал пополнять кассу в рамках договоренностей и выводил дирхамов больше, чем отправлял рублей. По ее словам, он обещал выплатить долг и даже планировал взять кредит с этой целью, но затем сказал, что у него нет денег.

Битмама заявила, что 10 сентября во время видеозвонка она поставила Гулакяна и Степаняна перед фактом, что их сотрудничество прекратится, если они не оплатят долг: ежедневно по $8–10 млн в течение недели. Бизнесмены попросили времени до 15 сентября, но в этот день предпринимательница была задержана.

Федякина обвинила бизнесменов в мошенничестве на $40 млн, именно в такую сумму она оценила размер их долга. Также Битмама подала заявление о даче ложных показаний, особенно ее возмутило обвинение в финансировании ВСУ и критике политики, проводимой руководством России.

Ранее сообщалось, что Битмаме грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Суд отправил ее под арест, несмотря на беременность. Знакомый обвинил Федякину, что она взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но в итоге обманула его.