https://static.news.ru/photo/02d99110-58b1-11ea-88d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второму подростку, участвовавшему в подготовке нападения на одну из школ Саратова избрана мера пресечения. Он заключён под стражу.

Об аресте обоих подозреваемых ходатайствовало следствие. Суд с его доводами согласился, сообщается на сайте следуправления СКР по Саратовской области.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Согласно его решению, подозреваемые пробудут в СИЗО до 25 апреля, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Подростки обвиняются в приготовлении убийства двух и более лиц, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ. Они задержали подростков и нашли у них обрез ружья, из которого те планировали расстрелять школьников. Мотивом для нападения они назвали месть.