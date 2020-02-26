Второму подростку, участвовавшему в подготовке нападения на одну из школ Саратова избрана мера пресечения. Он заключён под стражу.
Об аресте обоих подозреваемых ходатайствовало следствие. Суд с его доводами согласился,
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Согласно его решению, подозреваемые пробудут в СИЗО до 25 апреля,
Подростки обвиняются в приготовлении убийства двух и более лиц, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как ранее писал NEWS.ru, преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ. Они задержали подростков и нашли у них обрез ружья, из которого те планировали расстрелять школьников. Мотивом для нападения они назвали месть.
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