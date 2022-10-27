Арестован ректор Российского биотехнологического университета В Москве арестовали ректора Российского биотехнологического университета Балыхина

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Михаил Балыхин

Головинский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 25 декабря 2022 года ректора ФГБОУ «Российский биотехнологический университет» Михаила Балыхина, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. По информации агентства, руководитель вуза проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный пока не обжаловал решение об аресте.

Постановлением Головинского районного суда Москвы в отношении ректора РБУ Михаила Григорьевича Балыхина избрана мера примечания в виде заключения под стражу на срок до 25 декабря 2022 года, — заявила собеседница агентства.

30 июня стало известно о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау и предъявлении ему обвинения. За два дня до этого его вызвали на допрос. Впоследствии его отправили под домашний арест. В Тверском суде Москвы стало известно, что показания против ректора дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, по делу которой «о мошенничестве в крупном размере» и проходит Мау.

Расследование по делу Раковой ведется с 2021 года по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения РФ.