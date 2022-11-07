Арестован предполагаемый виновник пожара в костромском кафе Суд в Костроме арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон»

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Здание ночного клуба «Полигон» на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар

Правоохранители арестовали предполагаемого виновника пожара в костромском кафе «Полигон», в результате которого погибли 13 человек. Его заключили под стражу на два месяца по решению Ярославского гарнизонного суда, передает РИА Новости.

Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года, — рассказали в суде.

Предполагаемому виновнику смертельного происшествия 23 года. Мужчину подозревают в том, что внутри «Полигона» он использовал пиротехнику, что и привело к возгоранию. В рамках следственных действий были изъяты части проводки и другие предметы. Следственные органы возбудили три уголовных дела. Помимо прочего, сотрудники СК проводят проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при осуществлении контроля кафе.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.

Ранее суд в Костроме арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовала работу сгоревшего заведения.