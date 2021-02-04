Арестован обвиняемый в поджоге машины Росгвардии на акции 31 января

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В следственный изолятор на два месяца отправили обвиняемого в поджоге атомобиля Росгвардии на несогласованной акции протеста 31 января 2021 года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, арестованному предъявлено обвинение.

Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта, — сказано в заявлении суда.

Ему вменяется обвинение по части второй статьи 167 УК РФ «умышленные уничтожение или повреждение имущества», рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

Как писал NEWS.ru, 26-летнего мужчину задержали 3 февраля, сообщил столичный главк МВД. Он поджёг колесо служебного автомобиля во время акции протеста, после чего скрылся с места преступления. «Пожар был незамедлительно локализован», отметили в ведомстве. В результате действий арестованного никто не пострадал.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.