Арестован главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС

https://static.news.ru/photo/4d2299a0-49c5-11eb-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный фигурант дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС директор Игорь Барциц арестован по решению Лефортовского суда.

Как сообщается, срок ареста составляет два месяца.

Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 суток, то есть до 21 февраля 2021 года, — говорится в сообщении суда, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств. Сумма хищения не уточняется. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.

Ряд лиц совершали действия, в которых также усматриваются признаки составов преступлений ещё по двум статьям УК РФ. Речь идёт о ч. 5 ст. 291 «Дача взятки в особо крупном размере» и ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее NEWS.ru писал, что по делу о хищениях в РАНГХиГС задержана декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина.