Арестован глава крупной компании на рынке спортивных прав в России Глава «Телеспорт груп» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Петр Макаренко

Гендиректора «Телеспорт груп» Петра Макаренко по решению Гагаринского суда в Москве отправили под домашний арест, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со спортивными трансляциями. Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы уточняет, что подозреваемому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении генерального директора «Телеспорт груп» Макаренко Петра Владимировича об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 30 суток, до 4 мая, — говорится в сообщении.

«Телеспорт груп» является одним из крупнейших покупателей прав на трансляции спортивных событий. Компания специализируется на привлечении спонсоров и работает не только в России, но и в других странах. При этом в марте стало известно, что с «Телеспорт груп» перестали сотрудничать крупные банки, в том числе Сбербанк и Промсвязьбанк.

Ранее стало известно, что в СИЗО на два месяца был отправлен генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов, занимавшийся поставкой вооружения и амуниции на нужды Минобороны России. По версии следствия, его компания передала ведомству 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего качества.