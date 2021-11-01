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Арестован бывший замглавы Минстроя и экс-владелец подрядчика РЖД

13:21, 02 ноября 2021
Арестован бывший замглавы Минстроя и экс-владелец подрядчика РЖД
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 Арестован бывший заместитель главы Минстроя и экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян. Он был задержан на прошлой неделе, в настоящее время бизнесмен арестован, сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах. 

После задержания Рейльяна доставили в Иркутск для проведения следственных действий. В связанных с ним подрядных структурах прошли обыски.  

Издание сообщает, что в период с 2016 по 2019 годы компании бизнесмена получили от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — БАМ и Транссиба на сумму превышающую 100 млрд рублей.

В 2019-м «Спецтрансстрой» возглавил бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строй» Евгений Куманцов, а её владельцем стал Роман Шленчак. С февраля 2021 года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

Ранее в Ярославской области силовыми структурами был  задержан заместитель главы администрации городского поселения Ростов Михаил Рысев. Глава города Андрей Лось заявил, что задержание заместителя не имеет отношения к деятельности администрации Ростова.

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