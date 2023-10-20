Арестован автор пентаграммы у квартиры военкора Суд арестовал на два месяца автора пентаграммы у квартиры военкора «Известий»

Фото: t.me/moscowcourts

Суд арестовал россиянку Светлану Агибалову, нарисовавшую пентаграмму у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщает издание. Ей предстоит провести под стражей два месяца.

О сроке ареста в два месяца ходатайствовало следствие. В ходе заседания стало известно, что Агибалова не была ранее судима. Она является тату-мастером и оформлена как самозанятая.

Ранее суд на два месяца арестовал подельника Агибаловой Владислава Ремнева. Молодой человек ранее также не был судим. Он работал в компании страйкбольного оборудования.

18 октября около двери Трушнина были обнаружены рисунок пентаграммы со свиной головой и расставленные вокруг нее свечи. Самого журналиста не было дома, он был в командировке в Израиле. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналиста после инцидента. До этого следователи уже возбудили два других дела по статьям о вандализме и угрозе убийством.

Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Трушнину являются очередной экстремистской акцией Украины и прессингом за его честный журналистский труд. Дипломат пояснила, что украинские силовики, обещая денежное вознаграждение, рекрутировали россиян через чат-боты в мессенджерах, но их быстро задержали. По словам представителя МИД, арестованные признались, что итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа над ним.