Арестовали счета Хабиба Нурмагомедова: причастен ли он к терактам, факты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Российская налоговая арестовала банковские счета знаменитого Хабиба Нурмагомедова из-за многомиллионных долгов. Что произошло, связано ли это с терактами в Дагестане, при чем здесь спортивный центр Нурмагомедова?

Что случилось со счетами Хабиба

1 июля стало известно, что налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей.

Ранее, в мае, долг перед ФНС был больше и составлял 306 млн рублей. Mash писал, что непобежденный чемпион UFC открыл несколько десятков коммерческих компаний, однако ушел из нескольких из них («Сильди», «Первый мобильный», «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив»), оставив в составе учредителей своих близких и друзей. Так, по данным сайта Audit-it.ru, гендиректором ООО «Сильди» (торговля одеждой) указан его брат Магомед.

«В свободное время [Нурмагомедов] активно вкладывается в отели Турции и стартапы в ОАЭ. Из-за этого у налоговиков появился еще один вопрос к чемпиону: не отправил ли он 306 242 929 рублей, которые должны лежать в российской казне, на Восток», — писал Mash 11 мая.

Позже, в июне, сообщалось, что долги Нурмагомедова достигли 311 млн рублей. ФНС закрыла несколько его компаний, в том числе ООО «Хикмет трэвел». Данные Rusprofile подтверждают, что на 1 июля в отношении ИП Хабиба Нурмагомедова есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.

Нурмагомедов никак не комментировал эту информацию в своих соцсетях.

«Вообще такого нет. Это фейк», — заявил он «Матч ТВ» в мае по поводу долга в 306 млн.

По информации Mash, борец в настоящее время находится за пределами России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Почему Нурмагомедова заподозрили в связях с террористами

23 июня в Махачкале и Дербенте произошли теракты, организованные радикальными исламистами из села Сергокала.

Среди участников нападения в Дербенте, которые подожгли синагогу и убили настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы отца Николая (Котельникова), был Гаджимурад Кагиров. Вскоре после его ликвидации выяснилось, что он занимался в принадлежащей Хабибу спортивной Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

На следующий день после терактов Хабиб осудил нападения в соцсетях. Манера, в которой он это сделал, вызвала недоумение и раздражение у некоторых комментаторов.

«Разве нужно какое-то осуждение? Разве непонятно, что это зверский и нелюдской поступок?» — задал вопрос боец.

Тем не менее чемпион UFC выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших в терактах.

«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал он в соцсетях.

Что произошло в спортивном центре Нурмагомедова

Нурмагомедов и представители его школы вскоре заявили, что Кагиров якобы «всего месяц или два» занимался в зале Нурмагомедова в Махачкале, проходил там сборы. К занятиям Кагиров был допущен по просьбе члена клуба, имя которого не раскрывается.

Тем не менее 28 июня в зале бойцовского клуба Eagles FC прошли обыски, силовики окружили здание на улице Юсупова. Telegram-канал SHOT сообщил, что силовики устанавливали личности знакомых и друзей Кагирова и других террористов. Их планируют допросить в правоохранительных органах.

По информации Mash, прежде всего допросить хотели самого Хабиба Нурмагомедова, однако его нет в стране. Ранее Pravda.ru со ссылкой на канал «Осторожно, новости» сообщил, что Хабиб скрывает имеющееся у него гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве доказательства источники ссылаются на форму проверки сайта пограничной службы США, согласно которой Нурмагомедов въезжал в Штаты по документам гражданина ОАЭ. По тем же данным второй паспорт мог появиться у бойца не позднее 2014 года.

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