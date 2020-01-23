https://static.news.ru/photo/40a52148-3e90-11ea-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящиеся на счетах Совкомбанка акции кипрских компаний по делу Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве, останутся под арестом до 25 июня.

Решение принял Мосгорсуд, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Суд постановил: в части принадлежности ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня, — заявила судья.

Арест на принадлежащие Абызову облигации четырёх кипрских компаний был наложен Пресненским судом Москвы летом 2019 года. Самого Абызова арестовали в марте 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд продлил арест бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Срок следствия по делу продлён до 25 июня 2020 года, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.