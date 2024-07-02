Арест имущества, экстремизм, Путин: власти взялись за Невзорова

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Семью журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали экстремистским объединением. Как сейчас живет Невзоров, в чем заключается ненависть к Владимиру Путину и что за изуродованные судьбы, о которых он говорил?

Что решили в суде

Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал журналиста и его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.

«Суд решил административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга <...> удовлетворить, запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — сказала судья Елена Николаева.

Кроме того, суд обратил в доход государства имущество супругов в России. Решение должно быть приведено в исполнение немедленно, однако остается возможность его обжалования в городском суде в течение месяца.

Что говорил о Путине и изуродованных судьбах

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Невзоров заявлял, что весь интеллектуальный потенциал России испытывает ненависть к президенту Владимиру Путину — скрыто или явно.

Невзоров считает, что Путин «изуродовал судьбы» некоторых людей. По его словам, признаться в симпатии российским властям равносильно тому, что расписаться в собственном слабоумии. Невзоров добавил, что это остается задачей таких артистов, как Николай Басков и Григорий Лепс.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Какое имущество есть у Невзоровых

Несмотря на нахождение за границей, у супругов остались существенные активы в России.

«Обратить имущество у запрещенного объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович и Невзорова Лидия Алексеевна, в том числе земельный участок общей площадью 1080 квадратных метров, расположенный по адресу город Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Новоцентральная; земельный участок площадью 1198 квадратных метров, <...> земельный участок площадью 1241 квадратный метр, <...> здание, расположенное по этому же адресу, жилой дом», — огласила решение судья Елена Николаева.

Также изъятию подлежат 25% ООО «Питер-Техпроект — Новые ресурсы» и транспортное средство марки Hyundai 2016 года выпуска.

Уголовное преследование Невзорова

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за распространение дезинформации о российской армии, журналист был объявлен в розыск. Его супруга утверждала, что Невзоров уехал в Израиль.

В мае 2024 года Невзорова переобъявили в розыск в связи с возбуждением против него нового уголовного дела. В частности, ему вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В 2023 году ему дважды назначали штраф за публикации в его Telegram-канале, которые не имели маркировки иностранного агента. В августе того же года Невзорова оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии.

Прокуратура требовала изъять у Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос прошлой весной. В ведомстве утверждали, что журналист приобрел недвижимость незаконно.

Юрист Алексей Прянишников сообщал, что у семьи Невзоровых в России есть три земельных участка. В частности, дом, находящийся в собственности тещи Невзорова, которая в нем и живет. То, что теща в «экстремистское объединение» не входит, прокуратуру не смущает.

Сам Невзоров в своем Telegram-канале писал, что ничего общего с Россией иметь не хочет и никакие имущественные вопросы его не интересуют и не волнуют, а на «остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».

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