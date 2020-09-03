Арест Фургала продлили до 9 декабря

https://static.news.ru/photo/73b3b878-edf5-11ea-9d65-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ещё на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Басманный суд Москвы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента из зала суда. По его данным, таким образом удовлетворено ходатайство следователей.

Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря, — сказала судья Евгения Николаева.

Фургалу, который был задержан 9 июля, предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). Следователи считают, что в 2004–2005 годах чиновник организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела. Сам экс-губернатор вину не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил на заседании в Басманном суде Москвы, что считает своё уголовное дело политическим.