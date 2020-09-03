Арест Фургала продлили до 9 декабря

Ещё на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Басманный суд Москвы.
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Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря, — сказала судья Евгения Николаева.
Фургалу, который был задержан 9 июля, предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). Следователи считают, что в 2004–2005 годах чиновник организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела. Сам экс-губернатор вину не признаёт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил на заседании в Басманном суде Москвы, что считает своё уголовное дело политическим.
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