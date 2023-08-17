Арендаторам в Москве рассказали, когда выгоднее снять жилье Эксперт по недвижимости Лазовский посоветовал снимать жилье в октябре

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Цены на аренду квартир в Москве за последний месяц увеличились в среднем на 4,7%, и пик роста еще не пройден, рассказал в беседе с LIFE.ru владелец строительной компании Максим Лазовский. По его словам, выгоднее всего снимать жилье будет в конце октября или в ноябре.

Как отмечает издание, на московском рынке аренды жилья предложение в первой половине августа сократилось на 32,4%. Стоимость аренды самых дешевых квартир повысилась на 2–3 тысяч рублей, достигнув 27–28 тысяч, и такие лоты моментально уходят из рекламы. По мнению эксперта, такая тенденция продолжится и в сентябре. Это связано с началом учебного года, когда многие студенты будут решать вопросы с проживанием во время учебы.

В сентябре цены могут вырасти и до 10% за счет студентов очной формы. В целом я ожидаю сильного изменения динамики рынка аренды. Падение покупательной способности рубля приведет к обесцениванию доходов от аренды собственников жилья. Это может сподвигнуть их к увеличению оплаты за проживание, — рассказал Лазовский.

Он отметил, что выгоднее снимать жилье в конце октября или в ноябре, когда сезонная активность на рынке аренды снизится. Но откладывать до зимы также не стоит.

В декабре снимать жилье будет сложнее, так как многие собственники захотят заработать на дорогой краткосрочной аренде в новогодние праздники — особенно это касается круглогодичных ИЖС и квартир в центральной части исторических городов. Дороже всего посуточная аренда в Москве и Санкт-Петербурге, — пояснил специалист.

По словам эксперта в области недвижимости Юлии Дымовой, при выборе квартиры лучше анализировать несколько локаций, не привязываясь к месту работы или учебы. В Москве активно развивается транспортная сеть, поэтому можно обратить внимание на более отдаленные районы, где стоимость аренды ниже.

Ранее страховщики провели социологический опрос, по результатам которого выяснилось, что 56% россиян недовольны ростом стоимости аренды квартиры за последний год. При этом 58% респондентов рассказали, что платят за съемную недвижимость от 40 до 60 тысяч рублей в месяц.