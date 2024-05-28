Арендаторам напомнили о необходимости временной регистрации Риелтор Рачкова: регистрация позволит доказать право на пользование жильем

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Отсутствие временной регистрации лишит арендатора возможности доказать право на пользование жильем, заявила в беседе с РИАМО риелтор Татьяна Рачкова. Она добавила, что квартиросъемщик без документов будет жить в помещении на нелегальной основе.

В противном случае он будет считаться проживающим в квартире на незаконных основаниях и при возникновении каких-либо спорных ситуаций, несмотря на наличие договора найма и выполнения всех условий аренды, не сможет доказать право на пользование данной недвижимостью, — уточнила Рачкова.

Риелтор также обратила внимание, что гражданин России, который переехал в другой регион на постоянное место жительства обязан оформить временную регистрацию. Помимо этого, россиянин должен встать на учет в органы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России. Он может подать бумаги через МФЦ или портал «Госуслуги».

При этом несоблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами при аренде квартиры может привести к аресту или депортировать из страны, добавила она.

К дополнительным рискам при аренде жилья должны быть готовы жители других регионов России и иностранцы. Жесткие требования касаются иностранных граждан, которые приезжают в российские города в поисках постоянной работы. Для них несоблюдение миграционного законодательства грозит более суровым наказанием, вплоть до ареста, депортации и запрета въезда в страну на определенный срок, — напомнила риелтор.

Полиция по Санкт-Петербургу и Ленобласти ранее задержала в Гатчине руководителя строительной компании, который занимался незаконной легализацией мигрантов. По информации ведомства, 52-летний мужчина получал с каждого оформленного иностранца по три тысячи рублей.