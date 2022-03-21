Аренда жилья в России подешевела на 5,5%

В больших российских городах в среднем на 5,5% сократилась стоимость арендной платы жилых квартир, об этом передают «Известия» со ссылкой на данные рынка. Стоимость аренды в Москве упала на 17% и на 31% выросли предложения по съёму квартир. Отмечается, что многие люди отказываются от ипотеки в пользу аренды недорого жилья.

С одной стороны, люди, планировавшие купить квартиру в ипотеку, сейчас перешли на аренду. Однако число тех, кто в связи с уходом иностранных компаний и прочими потрясениями в экономике потерял работу и уезжает из крупных городов, видимо, больше. Это и мигранты из других регионов страны, и из Средней Азии, — сказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил, что спекулятивные инвестиции в жильё сейчас делать опасно, поскольку цены как на жилую, так и на коммерческую недвижимость начинают снижаться. По его словам, лучше делать долгосрочные вложения, они станут актуальны сразу после деэскалации конфликта с Западом.

Как пояснил специалист, существует два варианта, как вкладываться в недвижимость — спекулятивно или на долгосрочный период. При этом в нынешних условиях вероятность хорошей прибыли при спекулятивных операциях на рынке слишком невелика.