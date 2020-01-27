https://static.news.ru/photo/fdbc379c-4126-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фармацевтические компании и аптеки в России решили использовать тему обнаруженного в Китае коронавируса в своей рекламе противовирусных лекарств и биологических добавок.

На плакатах изображены вирусы, а также упаковки различных препаратов. Рисунки снабжены надписями «профилактика» и «лечение», а также «долой китайский коронавирус».

В настоящий момент учёные не смогли изобрести вакцину от коронавируса. Глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт заявил, что она может появиться в начале лета.

В настоящий момент в России не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Всего в российские больницы были госпитализированы более 100 человек с признаками инфекционного заболевания. Все они были в Китае, однако у пациентов не найден коронавирус, сообщает РИА Новости.

Как сообщает NEWS.ru, эпидемия коронавируса охватила более 2,7 тысячи человек в Китае. Очагом заражения признан город Ухань. Китайские власти закрыли его на карантин. В Пекине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Жертвой стал мужчина, инфицированный 22 января.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские власти пока не планируют закрыть границу с Китаем. По её словам, в настоящий момент нет такой необходимости.