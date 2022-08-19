Apple призвала владельцев IPhone срочно обновиться Apple рекомендовала владельцам iPhone срочно обновиться из-за опасной уязвимости в системе

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Apple предупредила владельцев iPhone, iPad и других гаджетов на ОС Mac об опасной уязвимости в операционной системе, передает Associated Press со ссылкой на отчет компании. Проблему удалось оперативно устранить, выпустив соответствующий патч. Рекомендуется немедленно обновиться во избежание хакерских атак.

Уточняется, что уязвимость позволяет получить доступ к устройству хакерам, которые могут выдать себя за владельца гаджета, устанавливать на него сторонние приложения и т. д.

Проблема касается смартфонов iPhone 6s и новее, всех моделей iPad Pro и iPad Air 2, а также нескольких моделей iPad 5-го поколения и новее. Кроме того, обновить систему рекомендуют пользователям компьютеров Mac на операционной системе Monterey и владельцам некоторых моделей iPod.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что революционное обновление мессенджера задерживается на две недели из-за слишком долгих проверок со стороны Apple. По его словам, такая бюрократия «не просто деморализует, но и приводит к финансовым потерям» для тысячи мобильных приложений по всему миру. Он добавил, что такие задержки идут в дополнение к налогу в размере 30%, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений для их проверки.