Аpple поставила ультиматум Rutube Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении

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Американская компания Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, сообщает ТАСС. Альтернативой этому решению предложено сделать приложение доступным только для российских пользователей.

Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент «state-sponsored media», — говорится в сообщении.

В Rutube отметили, что пока приложение роcсийского видеохостинга доcтупно в 171 стране.

19 июля ФАС РФ признала, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке и ограничивает конкуренцию. Ранее корпорация уже получала предупреждение и стала фигурантом уголовного дела. Ей грозит штраф, размер которого определят в ходе административного расследования.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских граждан. Представитель Роскомнадзора заявила суду, что, несмотря на то что обработка персональных данных была делегирована Apple Distribution, именно Apple Inc несет ответственность за сбор этой информации.