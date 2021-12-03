Apple подала в суд на ФАС

Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Как пояснил Forbes представитель ведомства, американская компания решила оспорить предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений, которое ей в конце августа выдало ведомство.

Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в конце октября ФАС возбудила в отношении Apple дело о нарушении антимонопольного законодательства за запрет информировать пользователей об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров. По её данным, компания Apple получает комиссию в размере 15–30% с каждого платежа в App Store, при этом пользователей устройств не информируют о возможности покупок за пределами этого магазина приложений.

Как сообщалось, компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в AppStore. ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

ФАС потребовала от Apple устранить нарушение до 30 сентября, но компания этого не сделала.