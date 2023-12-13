Apple начнет следить за маршрутами пользователей для защиты iPhone от краж

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Apple намерена усилить защиту своих смартфонов iPhone с помощью отслеживания типичных маршрутов передвижения пользователей, сообщает издание The Wall Street Journal. Предполагается, что такая мера позволит защитить личные данные владельца телефона в случае его кражи. По данным газеты, решение принято на фоне «волны краж» смартфонов в США.

Источники газеты утверждают, что новая система безопасности будет интегрирована в операционную систему с выходом очередного обновления. При этом пользователи смогут самостоятельно решать, включать ее или нет. В случае включения системы смартфон будет активировать новые протоколы безопасности в случае отклонения пользователя от типичных маршрутов передвижения. В таком случае для разблокировки телефона и смены пароля учетной записи Apple ID понадобится идентифицировать владельца с помощью функции Face ID.

Как сообщалось ранее, Центральный банк России запретил своим сотрудникам пользоваться устройствами от компании Apple в служебных целях и отказался от закупки таких смартфонов и планшетов. Распоряжение, подписанное главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, вступит в силу с 25 декабря. Отмечается, что аналогичное решение также приняли и в других ведомствах, в том числе в Минобрнауки РФ.