Аппетитные куриные бедра на мангале: рецепт медово-горчичного маринада

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Сочные, ароматные куриные бедра с хрустящей корочкой — идеальное блюдо для пикника. А если вы попробуете замариновать мясо в медово-горчичном маринаде, то ваш шашлык приобретет аппетитный аромат и пикантный вкус.

Маринад (на 1 кг бедер):

4 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. меда (или сахара);

2 ст. л. горчицы;

3 зубчика чеснока (давленого);

1 ч. л. копченой паприки;

сок половинки лимона;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Замаринуйте бедра на 2–4 часа, смешав все ингредиенты для маринада. Жарьте на решетке 15–20 минут, переворачивая, до румяной корочки.

Почему это так вкусно? Мед и горчица создают карамельную глазурь, соевый соус усиливает вкус, а дым придает аппетитный аромат. Мясо получается нежным, сочным и тает во рту!

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