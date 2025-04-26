Сочные, ароматные куриные бедра с хрустящей корочкой — идеальное блюдо для пикника. А если вы попробуете замариновать мясо в медово-горчичном маринаде, то ваш шашлык приобретет аппетитный аромат и пикантный вкус.

Маринад (на 1 кг бедер):

  • 4 ст. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. меда (или сахара);
  • 2 ст. л. горчицы;
  • 3 зубчика чеснока (давленого);
  • 1 ч. л. копченой паприки;
  • сок половинки лимона;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Замаринуйте бедра на 2–4 часа, смешав все ингредиенты для маринада.
  2. Жарьте на решетке 15–20 минут, переворачивая, до румяной корочки.

Почему это так вкусно? Мед и горчица создают карамельную глазурь, соевый соус усиливает вкус, а дым придает аппетитный аромат. Мясо получается нежным, сочным и тает во рту!

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