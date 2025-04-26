Сочные, ароматные куриные бедра с хрустящей корочкой — идеальное блюдо для пикника. А если вы попробуете замариновать мясо в медово-горчичном маринаде, то ваш шашлык приобретет аппетитный аромат и пикантный вкус.
Маринад (на 1 кг бедер):
- 4 ст. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. меда (или сахара);
- 2 ст. л. горчицы;
- 3 зубчика чеснока (давленого);
- 1 ч. л. копченой паприки;
- сок половинки лимона;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Замаринуйте бедра на 2–4 часа, смешав все ингредиенты для маринада.
- Жарьте на решетке 15–20 минут, переворачивая, до румяной корочки.
Почему это так вкусно? Мед и горчица создают карамельную глазурь, соевый соус усиливает вкус, а дым придает аппетитный аромат. Мясо получается нежным, сочным и тает во рту!
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