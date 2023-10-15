Аппарат «Луна-26» с орбиты поможет сесть «Луне-27»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация с орбитального аппарата «Луна-26», который будет направлен к Луне, поможет определить местоположение посадки для следующей миссии — «Луны-27», сообщил ТАСС академик, научный руководитель первого этапа лунной программы и научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. По его словам, «Луна-27» уже имеет предварительные варианты районов посадки, но более точный выбор места будет возможен благодаря данным, полученным от «Луны-26».

У нас предварительно выбрано несколько районов посадки «Луны-27», более точный выбор мы сможем сделать в том числе благодаря данным, которые получим с «Луны-26», — заявил Лев Зеленый.

«Луна-26» — это перспективный космический аппарат, предназначенный для проведения дистанционных исследований поверхности Луны. Он будет находиться на полярной окололунной орбите и выполнять различные задачи: картографирование минералогического состава поверхности, поиск водяного льда в лунном грунте и другие научные исследования. Целью «Луны-27» станет отработка технологий высокоточной и безопасной посадки на Луну, а также проведение исследований в районе Южного полюса спутника Земли.

В Роскосмосе ранее назвали причину крушения станции «Луна-25». Оно могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л. В госкорпорации уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный характер, из-за чего в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.