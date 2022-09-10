Аппарат ИВЛ для жидкостного дыхания зарегистрируют в России в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый аппарат ИВЛ для жидкостного дыхания, который может применяться для лечения новорожденных, будет зарегистрирован в России в 2024 году. Легкие при применении технологии жидкостного дыхания заполняются смесью, насыщенной растворенным кислородом и проникающим в кровь, сообщает ТАСС.

Разработкой аппарата занимается холдинг «Швабе» корпорации «Ростех». Над проектом работают специалисты Уральского оптико-механического завода, Фонд перспективных исследований и Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Регистрацию изделия планируем в несколько этапов: на первом этапе регистрируем газовый ИВЛ с приставкой для бронхоальвеолярного лаважа (введение раствора в бронхи). По плану начинаем в 2024 году, — рассказали агентству в пресс-службе холдинга.

Разработка технологий жидкостного дыхания началась в России в 2016 году. Его намеревались использовать для спасения экипажей подлодок во время бедствий. После было решено вести разработки в сфере неонатологии. Использоваться жидкостное дыхание должно в тех случаях, когда вентиляция легких уже неэффективна.

Ранее заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов предлагал использовать технологию жидкостного дыхания во время лечения заболеваний лёгких, связанных с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что на фоне пандемии разработка приобрела еще большую актуальность.