Апельсиновый манник — станет вашим любимчиком! Все смешал и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсиновый манник — станет вашим любимчиком! Все смешал и в духовку. Сочный, ароматный и невероятно простой — этот цитрусовый пирог станет любимым десертом для чаепитий. Манная крупа придает нежную текстуру, а яркий вкус апельсина делает выпечку по-настоящему солнечной.

Ингредиенты

Манная крупа — 1 стакан (200 г)

Мука — 1 стакан (160 г)

Сахар — 1 стакан (180 г)

Апельсины — 2 крупных (нужны сок и цедра)

Кефир — 1 стакан (250 мл)

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Щепотка соли

Приготовление

1. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 30 минут для набухания.

2. Снимите цедру с 1 апельсина. Выжмите сок из обоих фруктов (должно получиться ~150 мл).

3. Взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышности. Добавьте растопленное масло, цедру, апельсиновый сок и манку с кефиром. Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно вмешайте в жидкую смесь.

4. Форму (Ø 22-24 см) смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут.

5. Дайте остыть 15 минут, смешайте 100 г сахарной пудры с 2 ст. л. апельсинового сока и данной глазурью полейте манник. Посыпьте орехами и украсьте дольками апельсина.

Ранее мы делились рецептом обалденного манника. Это нежный пирог без муки!