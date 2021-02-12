Апелляцию Навального по делу «Ив Роше» назначили на 20 февраля

https://static.news.ru/photo/f3abb176-6d47-11eb-b51c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рассмотрение апелляции защиты на решение о замене условного срока политика Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный назначили на 20 февраля.

Об этом в перерыве заседания по делу о клевете рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев. Заседание назначено на 10:00 по московскому времени и пройдёт в Московском городском суде, передаёт корреспондент NEWS.ru.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. Адвокаты политика, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от последствий отравления боевым нервно-паралитическим веществом. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 23 и 31 января, а также 2 февраля, в день суда, в поддержку политика по всей стране прошли массовые акции протеста.