https://static.news.ru/photo/8801b16c-e0ff-11e9-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор активисту Константину Котову 14 октября. Апелляция была подана его адвокатами.

Заседание по жалобе назначено на 10 часов утра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Котов был приговорён к четырём годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) призвали отменить вердикт, поскольку он противоречит конституционному смыслу ст. 212.1 УК РФ.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Сергей Шаргунов предложил смягчить санкции по указанной статье. Он подготовил законопроект, согласно которому размер штрафа снижен до 100-500 тысяч рублей, а наказание в виде лишения свободы будет применяться только в случае, если деяние повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку.