Социальный антрополог назвал главное противоречие Дня Победы

Основное противоречие в восприятии Дня Победы состоит в том, что личный, семейный опыт не совпадает с официальной атмосферой праздника. И этот диссонанс обществу ещё предстоит разрешить, сообщил изданию Lenta.ru социальный антрополог Алексей Титков.

По всем опросам, исследованиям, посвящённым памяти о войне, получается, что семейные рассказы — более трагические, проблемные, чем публичные выступления. Тяжёлый опыт, такой как отступления, ранения, плен, жизнь в оккупации, составляет его значительную часть. Как примирить «тёмное» семейное знание со «светлым» публичным праздником — одна из общих проблем, — объяснил он.

Титков добавил, что для подобных памятных событий важно выделять сакральное. Такие символы, как георгиевская ленточка, не должны переходить в плоскость повседневности. Повязанная на бутылке водки лента оскверняется, она вызывает ощущение неправильности.

Определяет же допустимость ритуалов коллективный отбор: одни люди пробуют разные варианты, другие оценивают их. Единого авторитета быть не может.

Ранее рэпер Моргенштерн заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к новым победам. Это стало поводом для распоряжения главы СК России Александра Бастрыкина, который поручил проверить слова рэпера на соответствие законодательству.