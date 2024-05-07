Антонина Мартынова выступила с последним словом Антонина Мартынова в суде заявила, что не является убийцей

Фото: Ирина Евдокимова/ТАСС

Антонина Мартынова и ее дочь Алиса Федорова в суде

Обвиняемая в покушении на убийство дочери Антонина Мартынова выступила в зале суда с последним словом. На представленном Telegram-каналом «Осторожно, новости» видео она заявила, что действовала на эмоциях.

Когда я услышал, что могу потерять ее на долгие годы, я не смог с этим смириться. <...> Но я не убийца, я мама, которая всегда хотела быть со своим ребенком, — сказала обвиняемая.

Мартынова также попросила не разлучать ее с дочерью. По словам женщины, в день трагедии в 2007 году она «испытала то, что никто не должен решать проблемы».

Мартыновой грозит 10 лет колонии общего режима по обвинению в покушении на убийство дочери. 19-летняя Алиса Федорова проходит по делу потерпевшей. На сессии дочь Мартыновой рассказала, что 16 лет жила без каких-либо документов. В течение этого времени она училась онлайн у репетиторов. Мать называла ее Марией. Настоящее имя девушка узнала после задержания матери в марте 2024 года. Дочь попросила вынести ей оправдательный приговор.

Обвинение ранее запросило 10 лет лишения свободы для Антонины Мартыновой, которая является супругой журналиста Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Женщина обвиняется в покушение на убийство дочери в 2008 году. Смягчающим обстоятельством обозначено то, что в момент совершения преступления она была слишком молода.