"Я не хочу, чтобы мне было стыдно говорить, что я из России!"

24 февраля в крупных городах России прошли стихийные митинги против военной операции на территории Украины. Несмотря на небольшое число участников, акция отметилась большим количеством задержаний. В одной только Москве было задержано более 1002 человек, часть из них провела ночь в участке. NEWS.ru поговорили с людьми на улице и узнали у них, почему они не хотят войны с Украиной.



К 19:00 часам на пушкинской площади ещё пусто. Напротив памятника стоит пожилая женщина с плакатом, которую окружила группа журналистов.

"Свершилось ужасное! Мы и дальше будем молчать?" - написано маркером на картонке.

Один из журналистов интересуется:

– Вы и дальше планируете тут стоять?

– Не знаю, мне сказали, что если ко мне подойдет ещё кто-нибудь, то меня заберут в полицию. Никто не хочет встать рядом? А то у меня уже руки устали.

К памятнику подходят несколько мужчин и начинают координированно атаковать правозащитницу:

– Да вы знаете, сколько русских людей погибло на Донбассе? У меня там родственники живут, 8 лет боятся из дома выйти, дети в постоянном страхе!

– Не слушайте их! Это специально подозванные провокаторы.

Женщина долго не вступает в спор, но в конце всё-таки резко отвечает:

– Я против войны! Слава всем украинцам!

Через пять минут её уводят в автозак. Время от времени к памятнику подходит ещё кто-нибудь с плакатом, стоит десять минут, а потом его забирают в отделение. Единственной, кого долго не могли увести, стала молодая девушка, которая читала Гарри Поттера и собирала деньги в коробочку “На помощь Украине”.

– Нет, вы объясните, почему вы её уводите? На каком основании? Боитесь что вас заколдует? У нас теперь что, нельзя выступать против войны?

Девушку десять минут пытались отбить у полицейских, но в конце концов ничего не вышло. У памятника остались лежать ленточки и цветы, площадь оцепили Росгвардией.

Постепенно рядом с Пушкинской начинает собираться толпа. Полицейские упредительно перекрыли проходы баррикадами и попросили всех возвращаться домой. В ответ им скандировали лозунги “Нет войне!”, “Позор!” и “Стоп война!”. Затем была спущена команда и началось привычное “винтилово".

– Я просто не понимаю, зачем это было делать?! – говорит женщина, пришедшая на акцию. – Есть же такое правило “лежачих не бьют”, Украина итак почти лежачая страна. Зачем нужно было так на них нападать? Я не могу в это поверить.

Мы подходим к мужчине, который пришёл на акцию с женой, и интересуемся, что он думает о начале военной операции. Мужчина уточнят, что если что, он просто проходил мимо.

– Никто не согласен с тем, что произошло. Потому ни один нормальный человек не захочет войны. Я переживаю за всех: за наших ребят, которые туда поедут, за беженцев Донбасса, и за украинцев и за нас. Я здесь, потому что иначе завтра меня бы не простила моя совесть. У всех моих родных шок.



Полиция продолжает случайным образом выхватывать людей из толпы и сразу же ввести их в автозаки. Особенно достаётся тем, кто пытается встать в центре Пушкинской с плакатом. Таким закладывают сразу руки, но остаётся шанс сказать ещё что-нибудь на короткой эстафете до кордона.

– Я против войны, я против войны! – успевает прокричать молодой парень.

– Тёти, дяди, б***ь, нечем заняться, – комментирует действие рослый омоновец. Его напарник утвердительно кивает головой.

Главным нововведением в работе Росгвардии стала новая гендерная политика - женщин-протестующих уводят тоже женщины. Не до конца отлаженный механизм даёт маху лишь тогда, когда задержанные начинают активно сопротивляться.

– Мы стараемся аккуратно, не переживайте, – комментируют они кому-то свою работу.

– Девочки за мной, давайте, девочки, – направляет их командир.

Постепенно людей вытесняют к метро. Те, кто ещё остался, всё реже выкрикивает лозунги.

– Территория зачищается! Убедительная просьба всем покинуть площадь. – стоит фоном в громкоговорителе. – Расходитесь по домам!

Рядом с самой активной группой держится парень в жёлтой куртке. Мы подходим поближе, чтобы узнать, его мнение о войне с Украиной.



– Меня зовет Артём. Я сам на четверть украинец и всегда этим гордился. Теперь я чувствую полнейшую безысходность. Только вчера я успокаивал друзей и говорил, что мы им братья, что мы почти родственники, что мы ни за что не начнём эту войну. Получается, всё время их обманывал.

– В любой войне есть проигравшие и победившие. Вы думаете, в этой войне будут победившие?

– Я не знаю, кто такие проигравшие и победившие, но я точно знаю, что я уже проиграл. Пока я ехал в метро, я смотрел в глаза людей и пытался понять, что они думают. Если большинство из них поддерживает то, что сейчас происходит, я больше не хочу жить в этой стране.

Получается, что западные СМИ были правы, а мы нет. Никто больше России не поверит.

Две другие участницы акции тоже согласилась прокомментировать свою позицию:

– Я вышла сюда не потому, что у меня есть родственники в Украине, а потому что не хочу, чтобы у нас была война! Белорусы, украинцы, русские – неважно, мы были братьями. А теперь мы будем бояться смотреть друг другу в глаза. Я не хочу этого, я не хочу военных действий, я не хочу оправдываться за то, что мы не выбирали, и я не хочу, чтобы мне было стыдно говорить, что я из России! Это пугает меня больше всего.

Мы хотим мирно выразить эту позицию и при этом не прятаться от полицейских.

Мы не хотим этой войны! Власть, которую мы не выбирали, начала военные действия за наш счёт. И это страшно. Сегодня мы все проснулись с этим чувством. С чувством страха и бессилия.