«Антироссийская истерия»: Косачев о призыве Украины отключить РФ от SWIFT

https://static.news.ru/photo/58d7555e-a33b-11eb-a0ff-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: Совет Федерации/flickr.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы отключить Россию от SWIFT. По его словам, министр иностранных дел соседней страны просто сотрясает воздух и «нагнетает антироссийскую истерию», пишет РИА Новости.

Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом,— это нагнетание антироссийской истерии, — сказал Косачев.

По его словам, странам Евросоюза совсем не нужны другие продукты, которые производит государство. В частности, ЕС не требуются сельхозпродукты и украинские рабочие руки. Что же касается технологий и лекарств, то здесь вице-спикер Совфеда отметил, что их «местная экономика давно не производит».

Очередное заявление господина Кулебы — это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт — русофобию, — добавил Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что со стороны Евросоюза есть высокий спрос на этот «продукт», однако отношения ЕС с Россией должны определяться не этим. По его словам, в них «должен сохраняться и здравый смысл, и профессионализм». Косачев уточнил, что со стороны РФ такого принципа определённо придерживаются, о чём говорил накануне президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз при рассмотрении нового пакета экономических санкций в отношении Москвы мог бы включить в него пункт об отключении России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). С таким призывом к европейским партнёрам выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.