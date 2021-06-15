Антипрививочники пробили новое дно и дали защиту вакцинам

Намедни издание Baza провело расследование и выяснило, что оказывается, есть люди, которые буквально готовы платить «10-20 тысяч» практически за воздух — за сертификат о прививке.

Нет, безусловно мы уже давно привыкли, что значительный процент сограждан буквально нужно умолять заботиться о своём здоровье. В подтверждении этого, на днях, губернатор Подмосковья объявил о розыгрыше квартиры среди тех, кто привьётся; а в Москве разыграют автомобиль, но такими темпами неровен час, что Сергей Семёныч возьмёт микрофон и затянет земфировскую классику: «Пожалуйста, не умирай, или мне придётся — тоже». Понятно дело, что разного рода «плюшки» за укол вакциной раздают во многих странах. Но и процент привитых там несоизмеримо больше, а следовательно, и к нормальной жизни вернутся все раньше. Далеко за примерами ходить не надо, вон, словенцы официально объявили, что в стране закончилась эпидемия коронавируса. А значит — здравствуй, хоккей, футбол, бары до утра, концерты, опен-эйры и всё остальное, что мы все так любим, и что беспощадно отменяют на фоне низкого процента вакцинировавшихся.

press__mo/vk.com

Душа болит по полноценному футболу — с аншлагом на трибунах — но какие аншлаги, когда инфлюенсеры вроде Виктории Бони на полном серьёзе рассказывают про чипирование и опасность 5G-вышек. А актриса Мария Шукшина рассказывает такую дичь про вакцинирование, приправленное соусом псевдо-религиозности, что не выдержал телеканал «Спас», выпустивший отдельное видео с развенчанием мифов от дочки великого режиссёра. И вот тут показательный пример — в комментариях под этим видео, сотни людей, клеймящих телеканал, попов, и всех на свете, кто не знает некой «правды» и вообще «ничего не понимают». Это вообще большая беда наша — у нас все всё знают. Всё знают, но ничего не делают, пока не станет поздно. А когда становится поздно, то уж тут все всё не знали и были беспощадно обмануты — коммунистами, демократами, либералами, властью в целом, врачами, МММ, американцами и т.д. (нужное подчеркнуть).

И чего уж тут удивляться на этом фоне, что нашлись люди, которые готовы платить деньги за справку, которая буквально ничего не значит. Правда ведь, ограничений для невакцинированных у нас нет, нигде этого не требуют, только умоляют уже по всем каналам и со всех рекламных щитов.

Но самое поразительно в этой истории то, что эта безмерная глупость, заставляющая видимо убежденных антипрививочников тратить десяток тысяч за бумагу, играет на руку авторитету вакцин. Более того, она им гарантирует почти непробиваемую защиту. Посудите сами, были же разного рода новости, что-де, после вакцины кто-то заболел — ну так понятно почему — значит купил справку, а не действительно укололся.

В общем и целом, всё почти как у Булгакова, только тут человек не внезапно смертен, а внезапно туп. Впрочем, у таких и внезапная смерть вполне себе вероятна.