Антипасха или Фомино воскресенье 2025: открытки и картинки к празднику

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Открытки на Антипасху 2025 года

На восьмой день после Воскресения Христова православные христиане празднуют Антипасху — то есть день, который вместо Пасхи снова окунает нас в главный праздник верующих. По-другому этот день называют Фоминым воскресеньем, в 2025 году он приходится на 27 апреля. Скачивайте бесплатные открытки к Антипасхе и поздравьте родных и близких со светлым праздником!

Бесплатные открытки на Антипасху

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM Открытки на Антипасху: скачать бесплатно

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM Поздравления с Антипасхой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM Открытки на Антипасху 2025 для близких

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Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM Пожелания на Антипасху 2025

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM Бесплатные открытки на Антипасху

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Фото: Иллюстрация NEWS.ru Пожелания на Антипасху для родных

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Красивые открытки с поздравлениями на Фомино воскресенье

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Фото: Иллюстрация NEWS.ru Бесплатные открытки на Фомино воскресенье 2025

В этот день принято радоваться весне и вступать в брак — считается, что он продлится всю жизнь. Не забудьте разделить счастье с близкими и отправить им красивые и бесплатные картинки.Читайте также:

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