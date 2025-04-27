На восьмой день после Воскресения Христова православные христиане празднуют Антипасху — то есть день, который вместо Пасхи снова окунает нас в главный праздник верующих. По-другому этот день называют Фоминым воскресеньем, в 2025 году он приходится на 27 апреля. Скачивайте бесплатные открытки к Антипасхе и поздравьте родных и близких со светлым праздником!
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В этот день принято радоваться весне и вступать в брак — считается, что он продлится всю жизнь. Не забудьте разделить счастье с близкими и отправить им красивые и бесплатные картинки.Читайте также:
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