Антимонопольная служба возбудила дело из-за плагиата «Букваря» ФАС возбудила дело после плагиата «Букваря» из-за нарушения закона о конкуренции

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Антимонопольная служба возбудила дело из-за плагиата «Букваря» Надежды Жуковой, выпускаемого «Эксмо», сообщает РБК. Если издатель выиграет, нарушителю запретят выпуск пособия из-за нарушения закона о конкуренции, отметила пресс-служба издательства.

Речь идет о недобросовестной конкуренции, связанной с имитацией элементов дизайна обложки учебной литературы компании-конкурента, — отметил представитель антимонопольной службы.

«Симбат» выпускает серию букварей и логопедических пособий под брендом «Умка» («Азбука и букварь», «Большой логопедический учебник», «Логопедический букварь» и «Первое чтение после букваря»), пояснили в ФАС. Оформление книг очень похоже на серию «Эксмо».

Ранее автор книги «Слово пацана», по которой снят одноименный сериал, Роберт Гараев рассказал, что реальные бандиты, ставшие героями его произведения, остались довольны сериалом. По его словам, они по достоинству оценили работу актеров. Писатель добавил, что для своей книги брал интервью не только у рядовых членов ОПГ, но и у заметных фигур в мире казанского криминалитета.

До этого в Великобритании на аукционе был продан редкий экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень», сумма сделки составила £55,1 тысячи (6,2 млн рублей). До этого книга 26 лет пролежала в чулане жительницы графства Дербишир, которая купила его за восемь фунтов. Как уточнил эксперт аукционного дома, это очень редкое первое издание романа Джоан Роулинг в твердой обложке. Весь тираж составил 500 экземпляров.