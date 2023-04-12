Антикоррупционер потребовал отдать особняк Пугачевой сиротам Глава ФПБК Бородин потребовал отдать детскому дому подмосковный особняк Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особняк певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь

Особняк певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь следует отдать детскому дому, заявил NEWS.ru председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, российскому государству необходимо «работать жестко» в отношении граждан, которые покинули свою страну и тем самым предали ее.

Я уже об этом говорил и говорю. Этот особняк [Пугачевой в подмосковной деревне Грязь] нужно отдать в пользу государства — детскому дому. Я думаю, что будет правильно, если там будут жить дети из приюта, из детского дома, сироты, которые сегодня нуждаются в этом, — подчеркнул Бородин.

Он также подчеркнул, что в отношении людей, уехавших из страны, следует возбуждать уголовные дела и забирать их имущество в доход государства.

Где уголовные дела, где посадки? Почему мы даем этим людям вообще выехать из страны? — возмутился собеседник портала.

Бородин ранее допустил, что покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Общественники до этого обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.