«Антихристианский спорт»: митрополит РПЦ раскритиковал бои без правил

https://static.news.ru/photo/0ec92520-79c2-11eb-9ebe-96000091f725_660.jpg Глава Патриаршей комиссии по физкультуре митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) Фото: mmeparh.cerkov.ru

Бои без правил, где соперники вынуждены избивать друг друга, являются антихристианским видом спорта. Такое мнение выразил глава Патриаршей комиссии по физкультуре митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

Он отметил, что в жизни применение насилия всегда крайняя мера, которая должна использоваться для защиты себя и близких. В спорте же подобное неприемлемо.

Насчёт побить — это относится больше к страшному, кровавому спорту, который называется «бои без правил». Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Например, там бьют лежачего, причём надо повалить, чтобы добить, — цитирует иерарха РИА Новости.

Митрофан замечает, что это несравнимо с победами в других видах единоборств, где спортсмен выигрывает, набирая очки. По словам представителя РПЦ, в боях без правил отброшена религиозная составляющая, которая заключается в своде правил и этических норм.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) прокомментировал результаты опросов, согласно которым РПЦ утратила авторитет у граждан. Он заявил, что такой вывод является поверхностным.