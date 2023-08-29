Антибиотики, обезболивающие: что еще не купишь без рецепта с 1 сентября С осени в России ужесточится контроль за некоторыми препаратами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября контроль за рецептурными препаратами ужесточится, так как вступят в силу изменения в постановление правительства России «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» от 2018 года. С осени провизоры аптек должны вносить реквизиты рецептов (дату, номер и серию) в единую цифровую систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Как россияне будут покупать лекарства с сентября, что говорят об изменениях фармацевты — выяснял NEWS.ru.

Как будут продавать рецептурные препараты с 1 сентября

Изменения в постановление правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» коснутся продажи рецептурных препаратов. Доля таких лекарств на российском фармацевтическом рынке составляет около 70%. Провизоры будут отпускать медикаменты после того, как покупатель предоставит рецепт, написанный на специальном бланке с номером и печатью. Эти данные продавцы занесут в электронную базу. Если фармацевт забудет об этом, аптеку оштрафуют.

Провизор Наталья Авдонина прокомментировала NEWS.ru новость об ужесточении процедуры отпуска лекарств.

«Во-первых, испугались аптеки — падение продаж оказалось бы неминуемым. Кроме того, появлялся огромный риск нарваться на большие штрафы. Во-вторых, рядовые граждане тоже занервничали: люди устремились в аптеки с огромными списками», — отметила Авдонина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По ее словам, многие начали в первую очередь закупать про запас антибиотики, а также препараты, которые регулярно принимают. Например, как подчеркнула Авдонина, повышенным спросом пользуются средства, снижающие артериальное давление.

Еще 14 августа глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой дать разъяснения по поводу новых правил продаж препаратов по рецептам.

«Существуют серьезные опасения граждан относительно доступности лекарственных препаратов к покупке в аптеках. Не приведут ли новые правила продажи лекарств к дефициту препаратов в аптеках, если жители различных регионов РФ до 1 сентября 2023 года начнут закупать их впрок?» — задала вопрос Останина.

Можно ли будет купить антибиотики без рецепта с 1 сентября

Ранее некоторые эксперты подчеркнули, что перечень рецептурных препаратов очень большой. В середине августа руководитель Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в интервью «Новым Известиям» сообщила, что к ним относятся антибиотики, сердечно-сосудистые и гипотензивные лекарства, некоторые обезболивающие, ингаляторы, которые применяют при астме, таблетки от болезней легких и те, которые принимают при болезнях щитовидной железы.

«Все это должны отпускать исключительно по рецепту. При этом надо понимать: если данные на рецепт не будут введены — система выдаст отказ. Во всяком случае, фармацевты сейчас обеспокоены», — пояснила Преснякова.

Какие лекарства будут продаваться только по рецепту с 1 сентября

В Росздравнадзоре разъяснили, что ужесточения коснутся лишь отпуска определенных препаратов. В систему мониторинга движения лекарственных средств будут вносить реквизиты трех категорий лекарственных средств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую группу входят препараты, имеющие психотропный эффект.

Во вторую попали лекарства, выписываемые при онкологических заболеваниях, ВИЧ, бронхиальной астме.

В третью включены такие препараты, как лидокаин, мельдоний, нитроглицерин, таурин, тетрациклин, фавипиравир, тестостерон для инъекций и другие.

Требования будут распространяться только на препараты, подлежащие предметно-количественному учету, льготные лекарственные средства, а также таблетки, отпускаемые дистанционным способом. По другим категориям медикаментов изменений не будет, сообщили в Росздравнадзоре.

Что значат эти изменения для покупателей лекарств

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что речь идет об административной процедуре.

«Для потребителей ничего принципиально не поменяется. Шумиха же возникла из-за документа, в котором чиновники изначально не конкретизировали, какие препараты имеются в виду», — пояснил фармацевт.

По словам Беспалова, сейчас в 95% случаев рецептурные препараты отпускаются из аптек без рецепта. Он считает, что в этом вопросе «надо наводить порядок».

«Тут главное — не дойти до абсурда. Например, некоторые рецептурные препараты сравнительно безопасны — например, глазные капли — антибиотики. Но совсем другой вопрос — антибиотики системного действия, они серьезно влияют на резистентность микроорганизмов, и это уже стало глобальной проблемой», — отметил Беспалов.

По мнению эксперта, к запрету их свободной продажи российская система здравоохранения пока не готова, многие пациенты рискуют потерять доступ к препаратам.

Какие изменения по продаже лекарств ждать в будущем

Постепенно отпуск рецептурных препаратов продолжит ужесточаться, отметил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

По его словам, этот процесс будет растянут во времени, и, скорее всего, займет несколько лет. Как предположил депутат, за это время расширится и система маркировки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Этот документ в первую очередь испугал аптечные сети — они поняли, что при таком сценарии их ждал бы серьезный провал в продажах. К тому же, сохраняется проблема доступности медицинской помощи, в том числе в сельской местности», — пояснил Куринный.

Однако он прогнозирует, что в дальнейшем россиянам, регулярно принимающим те или иные препараты, не придется «бегать по поликлиникам». По мнению Куринного, появится механизм дистанционного назначения медикаментов. Это значит, что в некоторых случаях пациенты смогут общаться с лечащими врачами онлайн и получать у них рецепт на необходимое лекарство.

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