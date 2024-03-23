Анонс обращения Путина из-за теракта в «Крокусе» оказался преждевременным «Ведомости»: анонс обращения Путина по теракту в «Крокусе» был преждевременным

Фото: kremlin.ru

Сообщения о подготовке спецобращения президента России Владимира Путина в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» оказались преждевременными, заявил «Ведомостям» источник в госструктурах. Власти страны держат вопрос на контроле, уточнил он.

Трансляция выступления российского лидера была анонсирована на Rutube-канале РИА Новости. Однако пресс-служба агентства уточнила, что ссылка на видео была вызвана технической ошибкой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главе государства в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе». Он отметил, что уполномоченные службы регулярно докладывают президенту о принимаемых мерах.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 140 пострадали. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». После этого в здании разгорелся крупный пожар, который уже локализован.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление, констатировала дипломат.