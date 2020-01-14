https://static.news.ru/photo/253bae8a-3766-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр РФ назвал регионы, которые попали в зону аномального потепления. В ближайшие пять дней в ряде субъектов произойдёт отклонение от климатической нормы на 12 градусов.

Так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально тёплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение [от климатической нормы] на 12 градусов, — сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, теплее, чем обычно, будет в Ленинградской, Вологодской, Псковской областях. Также в зону аномального тепла попадут Центральный федеральный округ, в том числе Москва, и Поволжье.

Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае, — заключил специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что температура воздуха в январе и феврале на большей части России по-прежнему будет выше нормы. Весна в 2020 году, согласно прогнозу синоптиков, также будет тёплой. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «настоящей зимы» в 2020 году в России уже не будет.