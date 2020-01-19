Температурный рекорд 19 января, в день празднования Крещения, обновился в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до 4,4 градуса выше нуля.
Это на 0,3 выше, чем было, страшно сказать, 122 года назад — в 1898 году. Теперь это самое тёплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице и четвёртый рекордный максимум в январе 2020 года, — заявил в комментарии ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По информации агентства, в Санкт-Петербурге и области работали 42 купели. Участниками крещенских купаний стали 16,5 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, из-за аномально тёплой погоды в Санкт-Петербурге весенник и примула расцвели в январе.
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