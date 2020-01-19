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Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева объяснила, что употреблённый им в отношении журналистов термин «мочить» означает призыв раскрывать информацию о мотивации и источниках финансирования СМИ, публикующих недостоверные данные по заказу.

Комментарий от пресс-службы приводит РИА Новости. Представители главы региона в беседе с агентством отметили, что в контексте высказывания Игнатьева слово «мочить» означало «раскрывать подноготную», «писать о заказчиках и целях этой...