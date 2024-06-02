Аномальная жара в Индии убила более 30 сотрудников избирательных участков Более 30 сотрудников избирательных участков умерли от жары в Индии

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Аномальная жара стала причиной смерти не менее 33 сотрудников избирательных участков в Индии. Все они скончались от теплового удара в последний день голосования на всеобщих парламентских выборах. В штате Уттар-Прадеше температура воздуха поднялась до 46,9 градуса, передает ТАСС.

Жертвами жары стали сотрудники избиркома, санитарные работники и охранники. Семьям погибших власти выплатят по 1,5 млн рупий ($18 тысяч). Всего же от жары, которая установилась в Индии, скончались не менее 100 человек.

Накануне в Индии завершились семидневное парламентские выборы. На территории семи штатов и союзной территории Чандигарх были открыты более 100 тысяч избирательных участков, в работе которых были задействованы 108 349 человек.

Только недавно жители Бангладеш и Индии смогли вернуться в свои дома из-за разрушительного циклона с ветром до 120 км/ч. Временно был закрыт аэропорт Колкаты и остановлено железнодорожное сообщение.

По словам члена-корреспондента РАН и научного руководителя Института водных проблем Виктора Данилова-Данильяна, в настоящее время в мире наблюдается «раскачка климата»: глобальная температура растет на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. Процесс может оказаться губительным для живого.