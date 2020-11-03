Анна Нетребко оказалась в эпицентре теракта в Вене

https://static.news.ru/photo/2be01f30-1dcc-11eb-9485-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/com

Оперная певица, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, каммерзенгер Венской государственной оперы Анна Нетребко стала свидетелем теракта в столице Австрии.

Артистка в сторис в Instagram записала видеообращение на английском языке. В момент атаки она находилась недалеко от места теракта. Её соседка видела, как открыли огонь.

Анна Нетребко anna_netrebko_yusi_tiago/com

Она видела стрельбу, панику, бегущих людей и крики. Ждём новостей. Сейчас здесь уже очень тихо, — цитируют «Невские новости» Нетребко.

По словам певицы, страшно осознавать, что террористы ходили совсем рядом с её домом, по любимой Вене и сеяли смерть.

Вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли 4 человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Австрийские силовики задержали двух человек в городе Санкт-Пёлтен по подозрению в причастности к теракту, писал NEWS.ru.