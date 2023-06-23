Анна Кикина отреагировала на слухи об общении с Маском Космонавт Анна Кикина удивилась информации о симпатии Илона Маска к ней

Фото: Роскосмос

Анна Кикина

Российская покорительница космоса, уроженка Новосибирска Анна Кикина заявила в беседе с «КП — Новосибирск», что удивлена сообщениями о якобы имеющей место симпатии к ней со стороны американского миллиардера, основателя компании Space X Илона Маска. Девушка призналась, что, несмотря на обилие в интернете статей с заголовками в духе «Русская красавица покорила Маска», на самом деле она никогда с ним не общалась.

Я его покорила? Начнем с того, что я первый раз слышу, что я его покорила. Во-вторых, я так не считаю. В-третьих, мы никогда в жизни с ним не виделись и не общались, — рассказала Кикина.

Как напоминает издание, Кикина на сегодняшний день является единственной девушкой-космонавтом в отряде «Роскосмоса». В октябре прошлого года она отправилась на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon, на нем же затем вернулась на Землю.

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Космонавт также рассказала, что экспедиция на МКС ее очень вдохновила, и она намерена и дальше заниматься покорением космоса.

Думаю, следующий полет будет не в ближайшее время, но рассчитываю, что меня поставят в экипаж, и буду готовиться к следующей экспедиции. Возможно, это будет уже на нашем корабле «Союз». Я не загадываю, не обещаю, не знаю, но расчет такой, — уточнила Кикина.

Ранее мать Илона Маска заявила, что отменила боксерский поединок между сыном и главой корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. Таким образом Мэй Маск прокомментировала заявление сына о желании выяснить отношения с Цукербергом на ринге.