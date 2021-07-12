Анкаре напомнили русскую пословицу из-за позиции по Крыму

Поддерживая саммит «Крымская платформа», Анкара заняла неблагодарную позицию, которая напоминает русскую пословицу. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма и постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. Его слова приводит РИА Новости.

Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, всё равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадёшь, — сказал он.

Политик напомнил, что российское руководство некоторое время назад помогло турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану спастись от государственного переворота. Кроме того, он крымские татары Турции поддерживают принадлежность полуострова России и призывают Анкару «к чести и благородству в отношениях с Москвой».

Мурадов добавил, что сами крымчане в 2014 году «ясно и легитимно» высказались за вхождение полуострова в состав России и к рассуждениям иностранцев о «деоккупации» равнодушно относиться не станут.

«Крымская платформа», посвящённая вопросу возвращения полуострова под контроль Украины, пройдёт в Киеве 23 августа. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие представители свыше 40 стран и международных организаций.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал это мероприятие нелогичным и бессмысленным. По его мнению, украинские власти таким образом «создают формационный фон» и пытаются показать своим гражданам, что якобы ведут работу по возвращению Крыма. Он подчеркнул, что шансов у Киева нет никаких.