Ученые заявили о способности кошек различать голоса Французские ученые: кошки различают голоса и понимают, когда обращаются к ним

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французские ученые из университета Западный Париж Нантер-ля-Дефанс выяснили, что кошки способны различать голоса людей и понимать, когда обращаются конкретно к ним, а не к кому-то другому, сообщает LIVE24. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Animal Cognition. Эксперименты показали, что кошки гораздо активнее реагируют на голос хозяина, когда он обращается именно к ним повышенным тоном, чем на голос незнакомца.

Этот факт, по мнению французских ученых, свидетельствует о том, что кошки и люди, живущие вместе, связаны уникальной формой общения. На это указывают результаты наблюдения за 16 кошками в возрасте от 8 месяцев до 12 лет.

Животным давали послушать аудиозаписи своих хозяев и незнакомых людей, и, когда кошки слышали ласковые голоса своих владельцев, то реагировали на них, двигая ушами и хвостами, а также проявляли другие формы реакции. При этом на другие обычные человеческие интонации кошки почти совсем не реагировали.

Небольшой размер выборки из 16 животных, использованный в данном исследовании, может не отражать все поведение кошек. Однако ученые считают, что в будущих исследованиях можно будет окончательно выявить, могут ли их результаты быть воспроизведены на более социализированных кошках, привыкших взаимодействовать с незнакомцами.

Как сообщалось ранее, 38-летний житель Новосибирска по имени Александр перед отправкой в зону боевых действий СВО подарил своей маме кошку, чтобы она не скучала в одиночестве. Мужчина рассказал, что повестку также получил его брат, в призывной пункт они отправились вместе. По его словам, он не намерен скрываться от военкомата.