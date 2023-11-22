Ангарского маньяка заподозрили в причастности еще к 50 убийствам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ангарского маньяка Михаила Попкова заподозрили в причастности еще к 50 убийствам, рассказал корреспондент Lenta.ru, знакомый с делом преступника. Он подчеркнул, что все убийства были совершены в районе Дальневосточного федерального округа, на территории от Владивостока до Улан-Удэ.

Стоит отметить, что в Иркутске, где ангарский маньяк совершил большую часть своих преступлений, была создана постоянно действующая группа по расследованию серийных расправ, однако сейчас ее работа фактически заморожена, — отметил корреспондент.

Он уточнил, что ангарский маньяк обычно за раз может признаться в двух или трех преступлениях, хотя и получил пожизненное заключение. Такая тактика связана с тем, что на время расследования Попкова переводят из колонии особого режима в СИЗО, где менее строгий контроль.

Суд в Иркутске ранее вынес четвертый приговор Попкову, прежде осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу, в котором три эпизода, он получил еще 10 лет колонии особого режима. Суд установил, что в период с 1997 года по 2003 год ангарский маньяк убил трех женщин, которых встречал на остановках, предлагая подвезти их или провести с ним время.